Midtjylland Lazio, le pagelle dei quotidiani: sfilza di 4, difesa da incubo. Si salva solo Milinkovic

Le pagelle dei quotidiani sportivi condannano la prestazione di quasi tutti i calciatori della Lazio nel k.o. contro il Midtjylland

Si salvano in pochissimi, quasi nessuno, tra le fila della Lazio dopo la pesantissima sconfitta per 5-1 in casa del Midtjylland in Europa League. Le pagelle dei quotidiani sportivi sono severissime, con una sfilza di 4 per i calciatori biancocelesti.

CORRIERE DELLO SPORT – Provedel 5 ; Hysaj 4, Gila 4, Romagnoli 4, Radu 4 (52′ Marusic 4); Vecino 4 (52′ Milinkovic-Savic 5), Cataldi 4 (68′ Marcos Antonio 5), Luis Alberto 5; Pedro 4 (52′ Cancellieri 5), Immobile 4 (77′ Romero 5), Felipe Anderson 4.

LA GAZZETTA DELLO SPORT – Provedel 5,5; Hysaj 4, Gila 4, Romagnoli 5,5, Radu 4,5 (52′ Marusic 4,5); Vecino 5 (52′ Milinkovic-Savic 6), Cataldi 4,5 (68′ Marcos Antonio 5), Luis Alberto 5; Pedro 5,5 (52′ Cancellieri 5), Immobile 5 (77′ Romero 5,5), Felipe Anderson 4,5.

TUTTOSPORT – Provedel 5,5; Hysaj 5, Gila 4,5, Romagnoli 5, Radu 5 (52’ Marusic 5); Vecino 5 (52’ Milinkovic 6),Cataldi 4,5 (24′ Marcos Antonio ng), Luis Alberto 5; Felipe Anderson 4,5, Immobile 5 (77’ Romero ng), Pedro 5 (52’ Cancellieri 5).