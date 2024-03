Messi: «Ritiro? Ecco qual è la mia decisione». Le dichiarazioni dell’attaccante argentino dell’Inter Miami

Lionel Messi, attaccante argentino dell’Inter Miami, ha parlato al podcast Big Time della sua carriera e del possibile ritiro dal calcio giocato.

RITIRO – «So che lo sentirò, me ne accorgerò quando non riuscirò ad aiutare più i miei compagni in campo. Sono molto autocritico, so quando sto bene, quando sto male, quando gioco bene e quando gioco male. Se farò bene, proverò a continuare perché è giocare a calcio è ciò che amo. Quando sentirò che sarà il momento di fare questo passo, lo farò senza pensare alla mia età. Oggi mi prendo ancora molta cura di me stesso. Mi riposo e mangio bene. Lo faccio sempre di più nel corso degli anni, anche perché ora il calcio è più fisico e giochiamo più partite. Non ho una routine particolare, solo quella classica di tutti i giocatori professionisti».

ADDIO AL BARCELLONA – «È stato difficile cambiare quando sono andato al PSG, perché stavo molto bene al Barcellona e pensavo che sarei rimasto lì. Non ero pronto a partire, è successo tutto molto velocemente, ho dovuto ricostruirmi la vita da un giorno all’altro. Ho conosciuto un altro campionato, un altro club, un nuovo spogliatoio. È stato un cambiamento che non stavamo cercando ed è per questo che all’inizio è stato difficile».

FUTURO DOPO IL CALCIO – «Non sono ancora sicuro di nulla, spero di continuare a giocare ancora per un po’, che è quello che mi piace fare. Quando arriverà il momento, troverò sicuramente il modo di realizzarmi e di fare quello che mi piace, trovando un nuovo ruolo. A livello sportivo ho avuto la fortuna di poter realizzare tutti i miei sogni e la verità è che non posso chiedere di più. Grazie a Dio, mi ha dato tanto sia a livello professionale che umano, così come con la mia famiglia, i miei amici».