Mertens, ritorno a Napoli ancora possibile? La Lazio...

La storia d’amore tra Mertens e il Napoli potrebbe non essere ancora finita: la Lazio intanto osserva interessata al belga

Come riferito da Tuttosport, la storia d’amore tra il Napoli e Mertens, nonostante l’ufficializzazione dell’addio di qualche giorno fa, potrebbe non essere finita. Il belga infatti potrebbe tornare sui suoi passi e accettare l’offerta di De Laurentiis da 2.4 milioni se non arriveranno offerte superiori.

La Lazio non ha ancora mosso passi concreti ma osserva con attenzione la situazione prima di decidere per l’affondo: le prossime settimane saranno decisive per il futuro del belga.