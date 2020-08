Mercato, rinforzo per la Primavera: arriva il cugino di Samir Nasri

La Primavera della Lazio vede arrivare un rinforzo per la prossima stagione, ecco Nasri.

Per chiari motivi anagrafici non può essere Samir, ma suo cugino Kais. Il centrocampista classe 2002, cugino del ben più noto calciatore ex Marsiglia, è cresciuto nelle giovanili del Marsiglia ha sposato il progetto biancoceleste e vestirà la casacca delle aquile.

Sul suo profilo Instagram l’annuncio direttamente del diciottenne di aver firmato col club biancoceleste.

Sono orgoglioso e molto felice di annunciare la firma del mio primo contratto da professionista con la Lazio. Oggi è il culmine di tante fatiche, sacrifici ma soprattutto frutto di duro lavoro e tenacia.