Mercato Lazio, Sarri a caccia di due rinforzi a centrocampo: non solo Zielinski e Frattesi ma sputano le alternative! Tutti gli aggiornamenti

Mercato Lazio, Sarri alla ricerca di due rinforzi per il centrocampo: oltre a Zielinski e Frattesi spuntano nuove alternative

Le strategie di mercato della Lazio iniziano a delinearsi in vista della sessione di gennaio, anche se al momento non sono ancora emerse indicazioni ufficiali su come il club potrà muoversi dopo il noto blocco estivo. Maurizio Sarri, tuttavia, ha già tracciato una linea chiara: l’obiettivo è rinforzare la rosa con innesti di qualità che possano elevare il livello della squadra.

Il tecnico biancoceleste ha individuato profili mirati per dare maggiore solidità al centrocampo e ampliare le soluzioni tattiche, ma la programmazione dovrà necessariamente fare i conti con i vincoli imposti dalla situazione finanziaria della società.

Come sottolineato da Il Messaggero, il vero nodo resta infatti la disponibilità economica: un fattore che condizionerà le scelte di gennaio e che potrebbe spostare alcune operazioni più ambiziose alla prossima estate, quando i margini di manovra potrebbero risultare più ampi.

Mainoo e Ilic nel mirino come possibili alternative Se gli obiettivi principali Zielinski e Frattesi dovessero rivelarsi irraggiungibili, Maurizio Sarri ha già individuato altri profili da valutare per rinforzare la mediana. Tra questi spiccano Kobbie Mainoo, giovane talento del Manchester United, il cui arrivo appare comunque complesso, e Ivan Ilic, mezzala del Torino, che rappresenta una pista più concreta e realistica per il centrocampo biancoceleste.

