Mercato Lazio, tentazione Inter per Immobile? Clamoroso scenario per giugno

Mercato Lazio, tentazione Inter per Ciro Immobile? Lo scenario per giugno e cosa filtra sulle intenzioni della punta

Nelle ultime settimane sono circolate le voci relative ad una suggestione del calciomercato Inter che potrebbe puntare su Ciro Immobile, approfittando del suo rapporto in rottura con l’ambiente e la società della Lazio.

Il Messaggero fa sapere come il bomber biancoceleste per il momento pensa al campo ed a come conquistarsi il posto con il nuovo allenatore, Igor Tudor. Il futuro resta in stand-by, tra l’interesse dei nerazzurri e quello di alcuni club dell’Arabia Saudita. La voglia di aria nuova, però, resta e una separazione da 8 anni non è da escludere.