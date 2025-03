Mercato Lazio, dalla Premier: un'altra italiana punta Solet

Condividi via email

In queste ore emergono nuove indiscrezioni di mercato dall’Inghilterra, con la Lazio che sta seguendo il profilo di Solet

Siamo nel bel mezzo della seconda settimana di sosta per le nazionali, con le squadre di club che stanno preparando i prossimi match di campionato. In casa Lazio le attenzioni sono rivolte alla sfida con il Torino, anche se in queste ore a tenere banco sono le vicende di mercato.

Stando a quanto riportato dal portale inglese SportsBoom infatti, la Lazio avrebbe manifestato interesse per il difensore dell’Udinese Oumar Solet, sul quale però sembra esserci una concorrenza agguerrita. Oltre a Manchester United e West Ham infatti, anche l’Inter sta cominciando a guardare in questa direzione.