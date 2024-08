Mercato Lazio, si SBLOCCA la cessione per Correa: è stato OFFERTO a quel club. Ecco la sua possibile destinazione. I dettagli

L’esubero per eccellenza del calciomercato Inter è Joaquin Correa. Rientrato dalla pessima esperienza in prestito all’Olympique Marsiglia, il Tucu non ha ancora trovato una sistemazione ma non rientra nei piani della squadra di Simone Inzaghi. Dal Messico arriva un’indiscrezione che avvicinerebbe il suo addio ai nerazzurri.

Secondo quanto riferito dal giornalista messicano Fernando Esquivel su X, l’attaccante argentino sarebbe stato offerto al Monterrey. Il club messicano pare abbia dato risposta positiva, dimostrando di apprezzare il calciatore. Da capire se adesso si potrà mettere in piedi una vera e propria trattativa, considerando anche l’elevato ingaggio che percepisce il giocatore. L’argentino era stato anche accostato alla Lazio nel corso di questa sessione di mercato.