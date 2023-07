Mercato Lazio, si allontana Vazquez: il giocatore rimarrà a Madrid anche la prossima stagione

Inserito nella lista dei possibili obiettivi della Lazio per l’anno prossimo, Lucas Vazquez è vicino alla conferma tra le fila del Real Madrid.

Come riportato da Marca, il giocatore non verrà ceduto e sarà utilizzato da Ancelotti come alternativa a Carvajal anche nella prossima stagione.