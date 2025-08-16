Calciomercato
Mercato Lazio, come può giocare la squadra di Sarri con le trattative bloccate? Le ultime sui capitolini
Mercato Lazio, il punto sulla formazione biancoceleste in vista delle partite di Serie A imminenti: il blocco paralizza le trattative in entrata
Con il calciomercato fermo e poche operazioni significative, la Lazio deve arrangiarsi con la rosa attuale. Tra riscatti obbligati e cessioni limitate, le scelte di Maurizio Sarri si concentrano su un consolidato 4-3-3 “sarriano”. In porta, Provedel potrebbe riprendersi il posto da titolare, affiancato in difesa da Gila e Romagnoli ai lati di Marusic e Nuno Tavares. A centrocampo, Rovella resta il playmaker di riferimento, supportato da Guendouzi e uno tra Vecino e Dele-Bashiru.
In attacco, Zaccagni guiderà il reparto da sinistra, mentre Castellanos appare favorito come prima punta rispetto a Dia. Sul lato destro, il ballottaggio è aperto tra Isaksen e Cancellieri. Il mercato limitato costringe la squadra a puntare sulle certezze interne, senza grandi novità per la stagione.
La probabile formazione della Lazio per l’inizio del campionato italiano della Serie A:
Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella, Vecino; Isaksen, Castellanos, Zaccagni.
Allenatore: Maurizio Sarri.
Per i calci piazzati, i rigoristi saranno Zaccagni e Castellanos, le punizioni affidate a Zaccagni e Tavares, mentre i corner saranno gestiti da Zaccagni e Rovella.
Nonostante qualche innesto come Rovella, Nuno Tavares, Dele-Bashiru, Pellegrini e Gigot, e cessioni tra cui Tchaouna, Casale, Castrovilli, André Anderson, Akpa-Akpro, Floriani Mussolini, Artistico e Bordon, il mercato resta complessivamente fiacco. La Lazio dovrà fare affidamento sulla rosa attuale per evitare una partenza complicata e cercare di mantenersi nelle zone alte della Serie A 2025-26.