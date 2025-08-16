Mercato Lazio, come può giocare la squadra di Sarri con le trattative bloccate? Le ultime sui capitolini

Mercato Lazio, il punto sulla formazione biancoceleste in vista delle partite di Serie A imminenti: il blocco paralizza le trattative in entrata

Con il calciomercato fermo e poche operazioni significative, la Lazio deve arrangiarsi con la rosa attuale. Tra riscatti obbligati e cessioni limitate, le scelte di Maurizio Sarri si concentrano su un consolidato 4-3-3 “sarriano”. In porta, Provedel potrebbe riprendersi il posto da titolare, affiancato in difesa da Gila e Romagnoli ai lati di Marusic e Nuno Tavares. A centrocampo, Rovella resta il playmaker di riferimento, supportato da Guendouzi e uno tra Vecino e Dele-Bashiru.

In attacco, Zaccagni guiderà il reparto da sinistra, mentre Castellanos appare favorito come prima punta rispetto a Dia. Sul lato destro, il ballottaggio è aperto tra Isaksen e Cancellieri. Il mercato limitato costringe la squadra a puntare sulle certezze interne, senza grandi novità per la stagione.

La probabile formazione della Lazio per l’inizio del campionato italiano della Serie A:

Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella, Vecino; Isaksen, Castellanos, Zaccagni.

Allenatore: Maurizio Sarri.

Per i calci piazzati, i rigoristi saranno Zaccagni e Castellanos, le punizioni affidate a Zaccagni e Tavares, mentre i corner saranno gestiti da Zaccagni e Rovella.

Nonostante qualche innesto come Rovella, Nuno Tavares, Dele-Bashiru, Pellegrini e Gigot, e cessioni tra cui Tchaouna, Casale, Castrovilli, André Anderson, Akpa-Akpro, Floriani Mussolini, Artistico e Bordon, il mercato resta complessivamente fiacco. La Lazio dovrà fare affidamento sulla rosa attuale per evitare una partenza complicata e cercare di mantenersi nelle zone alte della Serie A 2025-26.