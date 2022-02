Mercato Lazio, Sarri e Lotito delineano le strategie per l’estate: tutti i nomi

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Mercato Lazio, Sarri e Lotito hanno concordato un preciso piano di rafforzamento estivo per la Lazio: tutti i nomi sul tavolo

Mentre la stagione della Lazio entra nel vivo, con la gara di andata col Porto in Europa League in programma domani, Lotito e Sarri hanno già ampiamente concordato gran parte dei rinforzi estivi per non ripetere il bruttissimo mese di gennaio.

Come riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola, l’obiettivo di Tare sarà quello di svecchiare in primis la difesa che vedrà con ogni probabilità le partenze a zero di Patric e Luiz Felipe e col futuro di Acerbi, comunque trentaquattrenne, in bilico. Come già anticipato nei giorni scorsi, l’obiettivo principale è Alessio Romagnoli del Milan.

Per il centrale è stata messa sul piatto un’offerta di quattro anni a 3 milioni a stagione più bonus. Un nuovo incontro tra le parti è previsto tra due settimane. Sempre in difesa, l’altro nome è quello di Omeragic, centrale classe 2002 dello Zurigo valutato 7 milioni di euro. Gli innesti in difesa potrebbero essere quindi due.

Infine, per quanto riguarda il centrocampo il nome caldo è quello di Vecino. In scadenza di contratto con l’Inter a giugno e vero e proprio pallino di Sarri che lo ha già allenato ad Empoli, il centrocampista, che non ha preso ancora accordi con nessuna squadra, sembra il candidato numero uno per sbarcare a Formello in estate.