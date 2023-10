Mercato Lazio, svolta Samardzic: un top club tenta l’affondo. Le ultime

Mercato Lazio, Lazar Samardzic potrebbe rimanere in Serie A: un top club accelera e tenta l’affondo. Le ultime

La Juventus ha rilanciato le proprie ambizioni scudetto a San Siro e ora sogna di regalarsi un doppio colpo sul mercato di gennaio per completare una rosa che ha perso per strada Pogba e Fagioli.

Almeno uno dei due sarà un centrocampista: l’opportunità, tanto per dirla alla Giuntoli, che più intriga i bianconeri gioca (poco) a Londra, sponda Tottenham. Pierre-Emile Hojbjerg è retrocesso nelle gerarchie dei nuovi Spurs di Postecoglou. Qualche contatto c’è già stato e durante la sosta un emissario della Juve è andato a visionare l’ex Southampton dal vivo in Danimarca-Kazakistan 3-1. Le mediazioni sono al lavoro per ammorbidire la posizione del Tottenham che, almeno per il momento, valuta Hojbjerg una trentina di milioni. La principale alternativa resta Samardzic (Udinese), accostato in estate anche al calciomercato Lazio, seguito a ruota da De Paul (Atletico).