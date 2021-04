Mercato Lazio, rottura tra Borré e il River: il giocatore va in panchina

Borré è sempre nel mirino della Lazio. E intanto è rottura tra il giocatore e il River Plate: il retroscena

Rafael Santos Borré è finito nel mirino della Lazio. Secondo quanto raccontato negli scorsi giorni dai media argentini, l’attaccante starebbe aspettando una chiamata proprio dai biancocelesti, rifiutando tutte le altre proposte, in primis quella del Gremio. E intanto la vicenda si arricchisce di un ulteriore capitolo.

Infatti, secondo quanto rivelato da Il Corriere dello Sport, sarebbe ormai rottura tra il colombiano e il River Plate. E questo perché avrebbe rifiutato l’importante offerta da 1,6 milioni a stagione che il patron del River D’Onofrio gli ha offerto per fargli rinnovare il contratto. Ed ecco che il tecnico Gallardo lo ha lasciato fuori dalla formazione iniziale per il match di Coppa d’Argentina contro l’Atletico Tucumàn giocatosi nella notte tra mercoledì e giovedì. Per il giocatore soltanto uno scampolo di partita. L’addio è ormai dietro l’angolo. La Lazio resta alla finestra.