Calciomercato Lazio, novità su Ricci: il retroscena per gennaio

La Lazio di Maurizio Sarri continua a monitorare Samuele Ricci del Torino, ecco il retroscena di calciomercato

Samuele Ricci e la Lazio sembravano promessi sposi in estate, eppure (dopo settimane di trattative) il tanto atteso matrimonio non è mai andato in porto. La squadra capitanata da Maurizio Sarri, il tecnico stima il talento del Torino, ha d’altronde incontrato una strenua difesa da parte della società granata. Quest’ultima, disposta a rifiutare offerte da 20 milioni di euro.

Come riportato quest’oggi da TMW però, novità importanti sul futuro del giocatore potrebbero arrivare nei prossimi mesi. La trattiva per il rinnovo di contratto tra l’entourage del centrocampista e il club, si legge, sarebbe infatti in completo stand-by. Tanti i punti interrogati che albergano la mente dell’ex Empoli al momento anche se sarebbe da escludere un possibile tentativo della Lazio già a gennaio.