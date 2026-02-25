Mercato Lazio: Ratkov e Przyborek, 20 milioni e un rendimento scadente o nullo

Mercato Lazio, i due principali acquisti di gennaio non hanno ancora dato un contributo sufficiente alla causa della squada di Maurizio Sarri

L’arrivo di Przyborek e Ratkov durante il mercato invernale ha scatenato molte aspettative, ma entrambi i giocatori sono ancora in attesa di trovare spazio nel cuore del progetto di Maurizio Sarri. Come riportato da Il Messaggero, la valutazione del tecnico biancoceleste non è stata entusiastica, ma ciò non significa che la loro carriera alla Lazio sia già segnata.

Calciomercato Lazio LIVE: le ultime su Pellegrini, Tavares e Diogo Leite

Mercato Lazio, l’idea di Maurizio Sarri su Przyborek

Przyborek ha dimostrato di possedere qualità tecniche importanti, ma il suo approccio tattico non ha ancora convinto Sarri. Nonostante le sue doti, il tecnico non gli ha ancora concesso nemmeno uno spezzone di partita, segno che per Sarri c’è ancora del lavoro da fare.

Tuttavia, come riportato dal quotidiano, non è da escludere che il centrocampista possa essere schierato presto, magari proprio nella sfida contro il Torino, dove si potrebbero rivelare le sue potenzialità.

Ratkov: tra allenamenti individuali e lavoro sulla tecnica di base

Per quanto riguarda Ratkov, l’attaccante serbo sta lavorando intensamente con la squadra, ma non solo. Oltre alle sedute con i compagni, Ratkov sta svolgendo allenamenti specifici per migliorare la sua tecnica di base. Sotto la guida di Sarri, il giovane attaccante ha l’opportunità di migliorare la sua intensità nelle giocate e affinare la tecnica, una sfida che può rivelarsi cruciale per il suo futuro.

Due diamanti grezzi: Sarri pronto a lavorare sulla loro crescita

In entrambi i casi, Sarri dovrà essere paziente e lavorare con attenzione su questi due giovani talenti, trattandoli come dei “diamanti grezzi” da affinare. La Lazio ha bisogno di Przyborek e Ratkov, ma la loro crescita dipenderà dalle scelte del tecnico e dal modo in cui sapranno rispondere alle sue richieste tattiche e tecniche.

La sfida è lanciata: sarà interessante vedere chi tra Przyborek e Ratkov riuscirà a conquistarsi un posto importante nella Lazio. Un vero banco di prova per i due giocatori, ma anche per Sarri, che si trova davanti a due prospetti con grande potenziale, ma ancora lontani dal livello di piena maturazione.