Mercato Lazio, Castellanos è un caso? In Argentina sperano nella sua cessione: il motivo

Mercato Lazio, Castellanos adesso può partire: ecco perché in Argentina sperano nell’addio. Le ultimissime notizie

Le voci sul futuro di Taty Castellanos continuano a intensificarsi. L’attaccante della Lazio potrebbe essere uno dei sacrificabili nel mercato di gennaio, complice il forte interesse del Flamengo. Il club brasiliano sembra aver individuato proprio l’argentino come primo obiettivo per rinforzare il reparto offensivo.

Resta da capire se arriverà un’offerta ritenuta adeguata dalla società biancoceleste e, soprattutto, se Castellanos accetterà l’idea di lasciare l’Europa per trasferirsi in Sud America. Un suo eventuale nuovo trasferimento avrebbe anche un effetto collaterale positivo per il suo primo club: secondo le norme FIFA, infatti, una percentuale delle future cessioni spetta alle società che hanno contribuito alla sua formazione.

In Argentina, il Leonardo Murialdo osserva con attenzione la situazione e spera in un addio del Taty alla Lazio, come riportato da Diario Mendoza. Nel passaggio dal Girona alla Serie A, il club aveva incassato 59.400 dollari in quattro rate più un bonus di circa 20mila dollari. In caso di trasferimento al Flamengo, però, il premio di formazione sarebbe più contenuto.

