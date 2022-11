Mercato Lazio, piace un giovane attaccante brasiliano: la situazione

Mercato Lazio, dalla Turchia riportano un’indiscrezione sul forte interesse dei biancocelesti per Pedro, attaccante del Flamengo

Quando mancano solo due mesi all’inizio della finestra invernale di calciomercato (aperta dal 2 al 31 gennaio 2023), cominciano a circolare i primi nomi in casa Lazio, in particolare per quanto riguarda l’attacco.

Come riportato dalla Turchia, e in particolare da Ekrem Konur, i biancocelesti sarebbero interessati a Pedro, attaccante classe 1997 del Flamengo e con un recente ma brevissimo passato alla Fiorentina. Per lui nell’anno corrente sono 59 le presenze con 29 gol e 10 assist.