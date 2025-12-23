Mercato Lazio, torna d’attualità il profilo di Aaron Martin: ecco gli ultimi aggiornamenti

Mercato Lazio, riparte la corsa a Aaron Martin: cosa filtra sul terzino del Genoa. Le ultimissime notizie sui biancocelesti

La giornata odierna ha portato finalmente il via libera tanto atteso: la Lazio potrà tornare a operare sul mercato nella sessione di gennaio. La società si è già messa al lavoro per individuare i profili giusti e soddisfare le richieste di Maurizio Sarri, desideroso di rinforzare la rosa in un momento cruciale della stagione.

Il tecnico biancoceleste ha indicato come priorità l’arrivo di un terzino. Tra i nomi valutati, quello che convince maggiormente è Aaron Martin del Genoa. Come riportato da Nicolò Schira, la Lazio ha manifestato un concreto interesse per il laterale sinistro, il cui contratto è in scadenza nel 2026, con un’opzione a favore dei rossoblù per prolungarlo fino al 2027.

Prima di affondare il colpo, però, il club dovrà valutare attentamente anche il capitolo cessioni. In particolare, resta da capire il futuro di Tavares, che ha attirato l’attenzione di alcune squadre dell’Arabia Saudita. Le eventuali uscite potrebbero infatti influenzare le strategie e le possibilità di manovra della Lazio sul mercato invernale.

