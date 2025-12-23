 Mercato Lazio, torna d’attualità il profilo di Aaron Martin: ecco gli ultimi aggiornamenti
Connect with us

Calciomercato

Mercato Lazio, torna d’attualità il profilo di Aaron Martin: ecco gli ultimi aggiornamenti

Published

54 minuti ago

on

By

Fabiani
Fabiani

Mercato Lazio, riparte la corsa a Aaron Martin: cosa filtra sul terzino del Genoa. Le ultimissime notizie sui biancocelesti

La giornata odierna ha portato finalmente il via libera tanto atteso: la Lazio potrà tornare a operare sul mercato nella sessione di gennaio. La società si è già messa al lavoro per individuare i profili giusti e soddisfare le richieste di Maurizio Sarri, desideroso di rinforzare la rosa in un momento cruciale della stagione.

Il tecnico biancoceleste ha indicato come priorità l’arrivo di un terzino. Tra i nomi valutati, quello che convince maggiormente è Aaron Martin del Genoa. Come riportato da Nicolò Schira, la Lazio ha manifestato un concreto interesse per il laterale sinistro, il cui contratto è in scadenza nel 2026, con un’opzione a favore dei rossoblù per prolungarlo fino al 2027.

Prima di affondare il colpo, però, il club dovrà valutare attentamente anche il capitolo cessioni. In particolare, resta da capire il futuro di Tavares, che ha attirato l’attenzione di alcune squadre dell’Arabia Saudita. Le eventuali uscite potrebbero infatti influenzare le strategie e le possibilità di manovra della Lazio sul mercato invernale.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.