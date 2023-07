Mercato Lazio, Petrachi: «Immobile in Arabia? Secondo me…» Le parole del ds

Intervenuto a TMW, il ds Gianluca Petrachi, ha parlato dell’ipotesi di vedere Ciro Immobile lontano dalla Lazio, visto le sirene arabe che stanno facendo preoccupare i tifosi.

LE PAROLE- Se è ora per lui di lasciare l’Europa? No, conoscendo Ciro assolutamente no. L’anno scorso ha avuto qualche infortunio che l’ha penalizzato, è un giocatore che ha ancora voglia ed entusiasmo. Poi se ti fanno proposte monstre, a maggior ragione a un club italiano che ha sempre bisogno di mantenere il bilancio, è evidente che si valuta il tutto. Ma che Immobile sia destinato ad andare lì perché lo si ritiene già vecchio o pensionato assolutamente no. Può dare ancora tanto e fare altri 2-3 anni ad altissimi livelli”