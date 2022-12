Mercato Lazio, per il vice Immobile spunta un attaccante del Real Madrid

Mercato Lazio, occasione ghiotta per quanto riguarda il ruolo di vice Immobile: spunta Mariano Diaz, attaccante del Real Madrid

In casa Lazio è sempre aperta la questione legata all’arrivo di un possibile vice Immobile, profilo che al pari di un terzino sinistro rappresenta una vera e propria esigenza per Maurizio Sarri.

Come riportato dal Corriere dello Sport, nelle ultime ore è spuntata a sorpresa la candidatura di Mariano Diaz, attaccante del Real Madrid chiuso da Benzema e soprattutto in scadenza di contratto a giugno. L’ex Lione è gestito dagli stessi procuratori di Luis Alberto ed era stato un’idea di Tare già nel 2016 e nel 2017. Difficilmente l’affare può andare in porto a gennaio ma la Lazio potrebbe decidere di accelerare in vista dell’estate quando il ragazzo sarà svincolato e potrà decidere con tutta calma il proprio futuro con l’Italia in cima alla lista delle proprie preferenze.