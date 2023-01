Mercato Lazio: Pellegrini verso il club biancoceleste? L’arrivo del terzino dell’ Eintracht Francoforte in prestito dalla Juve non sembrerebbe così imminente

Secondo quanto spiegato da Alesandro Sugoni a SKy Sport 24 sembrerebbe impossibile che il giocatore classe’99 arrivi nel club biancoceleste a gennaio, l’ostacolo principale per la Lazio sarebbe l’indice di liquidità, che non permetterebbe al club di muoversi più di tanto, nonostante il terzino dell’Eintracht Francoforte, in prestito dalla Juve, sarebbe molto apprezzato da Sarri come alternativa a Marusic.