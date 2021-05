Mercato Lazio, valigie pronte per tanti: solo 2 sono certi di restare

Mercato Lazio, tanti giocatori in partenza mentre soltanto due sono certi di rimanere anche il prossimo anno

La Lazio è pronta a cambiare. Soltanto due giocatori sono certi di rimanere anche il prossimo anno: Acerbi e Immobile. Per tutti gli altri il mercato potrebbe accendersi da un momento all’altro. Lulic non rinnoverà, Parolo ancora non lo sa: si deciderà la prossima settimana.

Quasi certi di restare – scrive la Repubblica – Muriqi, Radu e Reina. Punto interrogativo per Leiva. Correa e Strakosha sembrerebbero sul punto di una cessione: entrambi hanno corteggiatori in Premier, Bundes e il Tucu anche in Liga.