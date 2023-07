Mercato Lazio, Marchetti: «Milinkovic resta? C’è fiducia nel trattenerlo» Le parole dell’uomo mercato

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Luca Marchetti ha fatto il punto della situazione sul tema Milinkovic Savic-Lazio.

LE PAROLE- Milinkovic resta? Quando lo capiremo, lo diremo. Quello che abbiamo capito noi è che c’è fiducia nel trattenerlo, quello che non si capisce a oggi è la volontà reale di Milinkovic di continuare alla Lazio. Ha un solo anno di contratto e la Lazio credo che faccia questo ragionamento: se lo devo cedere ora che sono in Champions, posso costruire una squadra competitiva e quindi non precludermi nessun sogno. Se Milinkovic dovesse andar via, va sostituito e bisogna spendere di più rispetto a quanto incasserebbe se non dovesse arrivare un’offerta importante. Quindi utilizzerà questo anno per convincerlo a rimanere. Certo è che se, visto il mercato appena iniziato, se dovesse arrivare un’offerta oggi è diversa rispetto a quella di qualche anno fa per motivi legati al contratto. È un giocatore aggredibile per il mercato