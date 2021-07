Mercato Lazio, Luis Alberto nel mirino del Siviglia: la situazione

Ancora voci di mercato in uscita per la Lazio: dopo il ritardo nel rientro a Roma, il Siviglia mette nel mirino Luis Alberto

Un ritardo nel rientro a Roma per prolungare le vacanze che ha destato non pochi sospetti in casa Lazio. Infatti, Luis Alberto ha scatenato non poche voci di mercato, soprattutto dalla Spagna.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, il Siviglia avrebbe seriamente messo nel mirino il Mago. Il gradimento per il numero 10 biancoceleste da parte del club andaluso c’è sempre stato e il ds Monchi vuole monitorare seriamente la situazione per cercare di riportarlo in patria e vederlo giocare al Sanchez Pizjuan.