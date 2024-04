Mercato Lazio, in attacco spunta Sanchez ma Fabiani frena: «Non lo prenderemo per questo motivo. E su Mandragora e Gosens...»

Mercato Lazio, accostato Alexis Sanchez a parametro zero per la prossima stagione ma Fabiani frena: no agli ultratrentenni

Come riporta Il Messaggero, nelle ultime ore al calciomercato Lazio è stato accostato il nome di Alexis Sanchez, attaccante cileno in uscita dall’Inter a parametro zero. Dalle colonne dello stesso giornale però il DS Fabiani ha smentito la pista con queste parole:

«La nostra politica è chiara e coerente, non prenderemo ultratrentenni. Mandragora e Gosens? Ribadisco, non ci sono trattative in corso e quindi nulla di vero sul mercato in questo momento. Restiamo concentrati sul campionato in corso».