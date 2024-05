Mercato Lazio, in difesa SPUNTA Coppola: lo vuole Tudor, il prezzo INGOLOSISCE Fabiani

Mercato Lazio, in difesa spunta Diego Coppola: dopo averlo lanciato a Verona Tudor lo vorrebbe di nuovo a Formello

Come riferito dal Corriere dello Sport, tra i nomi presi in considerazione dal calciomercato Lazio per la prossima stagione c’è anche quello di Diego Coppola, difensore centrale del Verona.

L’italiano è una precisa richiesta di Tudor che aveva lanciato il ragazzo proprio con la maglia degli scaligeri: il calciatore piace anche a Fabiani non solo perchè italiano ma anche per il costo del cartellino fissato da Setti a 10 milioni di euro trattabili.