Mercato Lazio, Toma Basic nel mirino: club esteri interessati al centrocampista croato! Le ultimissime

Mercato Lazio, futuro Basic da chiarire: le sue prestazioni attirano club di Bundesliga e Liga. Tutti i dettagli

Toma Basic sta vivendo il momento più brillante della sua avventura alla Lazio. Reinserito in lista contro il Genoa al posto di Dele-Bashiru, il centrocampista croato ha conquistato la titolarità grazie a prestazioni convincenti. Due assist contro Torino e Lecce e il gol decisivo contro la Juventus hanno reso questa stagione la migliore da quando veste la maglia biancoceleste.

In appena otto partite, il classe 1997 ha eguagliato i numeri delle due annate precedenti, dimostrando una crescita evidente. Oltre al contributo offensivo, Basic si sta distinguendo anche in fase difensiva: è il migliore della rosa per percentuale di contrasti vinti (86%) e il secondo, dietro Cataldi, per numero di respinte difensive. Un rendimento che lo ha reso una pedina fondamentale nello scacchiere di Maurizio Sarri.

Le sue prestazioni non sono passate inosservate all’estero. Secondo il Corriere dello Sport, club di Bundesliga e Liga hanno sondato la sua situazione, con il Betis Siviglia particolarmente interessato. Con il contratto in scadenza a giugno, il futuro del croato resta incerto: la Lazio potrebbe valutare un rinnovo per evitare di perderlo a parametro zero, mentre il mercato osserva con attenzione.

LEGGI ANCHE – Calciomercato Lazio LIVE: tutti gli aggiornamenti sulle trattative dei biancocelesti! Le ultime da Formello

