Mercato Lazio, in difesa piace il coreano Kim Min-Jae

Il coreano Kim Min-Jae è il nuovo nome per rinforzare il reparto difensivo, ma c’è la concorrenza del Tottenham.

All’indomani della chiusura ufficiale del campionato di Serie A è tempo di bilanci.

Il direttore sportivo Igli Tare è già operativo sul fronte mercato per poter mettere a disposizione del tecnico, presumibilmente Simone Inzaghi (il quale in questi giorni discuterà il proprio rinnovo), una rosa all’altezza della Champions League.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’ultimo nome per il reparto difensivo sarebbe quello del difensore coreano Kim Min-Jae del BJ Sinobo Guoan. In patria è conosciuto come “The Monster” per le sue caratteristiche fisiche (190 cm per 86 kg).

24 anni da compiere il prossimo novembre, perno della nazionale sudcoreana, i media locali hanno accostato il suo futuro al Tottenham, club che tuttavia nella prossima stagione non disputerà la Champions League. Oltre a quella degli Spurs, ci sarebbe anche la concorrenza di Lipsia, Everton e PSV.