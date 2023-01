Mercato Lazio, Ilic ad un passo dal Torino: le ultime

Mercato Lazio, si allontana in maniera quasi definitiva Ivan Ilic: Verona e Torino ad un passo dall’accordo

Sta per sfumare un importante obiettivo di mercato della Lazio. Come riferito da La Stampa infatti, Verona e Torino sono ad un passo dall’accordo per Ivan Ilic.

Il presidente degli scaligeri, Setti, si è deciso a concedere il via libera al calciatore vista la drammatica posizione della squadra di Zaffaroni. L’accordo potrebbe essere trovato sulla base di 15 milioni di euro. Lazio dunque beffata.