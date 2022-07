Mercato Lazio, il Valencia piomba su Hysaj: i dettagli

Mercato Lazio, non si placano le voci intorno ad Elseid Hysaj: il Valencia di Gattuso piomba sul terzino albanese

Resta in bilico il futuro di Elseid Hysaj alla Lazio. Arrivato lo scorso anno a parametro zero dal Napoli, il terzino albanese non ha propriamente convinto nella sua prima annata trascorsa a Formello.

Il laterale non è incedibile, dunque. Come riportato dall’edizione odierna di Repubblica, il Valencia di Gattuso, tecnico che lo ha già allenato a Napoli, sarebbe piombato sul calciatore: un’offerta concreta potrebbe arrivare nelle prossime ore.