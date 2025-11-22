Calciomercato
Mercato Lazio, Guendouzi verso l’addio? individuato il sostituto per il centrocampo, tuti gli aggiornamenti
La Lazio deve prestare la massima attenzione ai conti, soprattutto in vista delle scadenze di marzo. Con il consiglio federale fissato per lunedì 24, la società biancoceleste ha l’urgenza di generare plusvalenze per rientrare nella soglia del 70% del parametro sul costo del lavoro allargato.
In questo scenario, la cessione di Guendouzi appare la soluzione più concreta. Il Sunderland ha già manifestato interesse e Sarri, pur non opponendosi, chiede un sostituto di pari livello. La Lazio conta di incassare circa 30 milioni dalla sua partenza, reinvestendone una parte significativa per garantire un innesto di qualità.
Secondo Il Messaggero, il nome individuato è quello di Giovanni Fabbian, centrocampista del Bologna seguito da oltre un anno. Non considerato incedibile dai felsinei, il giocatore potrebbe rappresentare l’occasione giusta per i biancocelesti, anche se non sarà disponibile a prezzo di saldo.
