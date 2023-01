Mercato Lazio: Milinkovic via a gennaio? Il prezzo di Lotito e l’eventuale rimpiazzo

Mercato Lazio: Milinkovic via a gennaio? La richiesta di Lotito per il centrocampista serbo

Secondo Il Messaggero non è escluso che nelle prossime partite Maurizio Sarri possa far assaggiare un po’ di panchina a Milinkovic-Savic per cercare di scatenare in lui una reazione d’orgoglio. Continuerà ad aspettarlo, a meno che Lotito non decida subito di tamponare eventuali perdite future sul gioiello, cedendo Milinkovic adesso, in prestito oneroso (a 10 milioni) con diritto di riscatto (a 40) a giugno, e sbloccando immediatamente Ilic come sostituto.