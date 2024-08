Mercato Lazio, Lotito INFURIATO! Scambio SALTATO, il RETROSCENA è da non credere

Mercato Lazio, Lotito infuriato: ecco perchè è saltato lo scambio con il Verona che vedeva coinvolto Faraoni

Come rivelato quest’oggi da Il Messaggero, il calciomercato Lazio ha fatto un tentativo in extremis per Marco Faraoni, che essendo prodotto del vivaio non avrebbe comportato tagli ulteriori per l’iscrizione alle liste della Serie A.

A fare muro è stato però il Verona, a cui non interessavano né Basic né Akpa-Akpro come contropartite in uno scambio. E alla fine per l’ex biancoceleste non se ne è fatto più nulla.