Mercato Lazio, forte interesse di un club per Alcaraz: dal Brasile ne sono sicuri. Gli ultimi aggiornamenti sul futuro del giocatore

Secondo quanto riportano i media brasiliani, il Flamengo punterebbe Alcaraz. Dopo i 18 milioni messi sul piatto per portare il calciatore in Brasile, il club rossonero sarebbe pronto a mettere sul piatto addirittura 21 milioni di sterline (quasi 25 milioni di euro) per l’argentino.

Il giocatore inizialmente sembrava più interessato a proseguire la sua avventura in Europa, ma il pressing del Flamengo sembrerebbe aver fatto breccia. Il centrocampista era stato accostato anche al calciomercato Lazio.