Mercato Lazio, Fabiani non molla: è lui il prescelto per l’attacco della prossima stagione! Ultime

Mercato Lazio, Fabiani non molla Clarke del Sunderland: dopo il tentativo fallito a gennaio è lui il grande obiettivo per l’estate

Come riportato dal Corriere dello Sport, Angelo Fabiani ha in mente un obiettivo preciso nel prossimo calciomercato Lazio per quanto riguarda il reparto d’attacco alla voce esterni d’attacco.

Dopo il tentativo andato a vuoto lo scorso gennaio, il club biancoceleste è tornato sulle tracce di Jack Clarke, esterno 23enne del Sunderland. Il calciatore continua a gradire particolarmente la destinazione. Se ne riparlerà a luglio.