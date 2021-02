Mercato Lazio, il dt dell’Universidad Catolica: «Saveedra fortissimo»

Il direttore tecnico del club cileno ha parlato del giovane Saveedra, possibile obiettivo di mercato della Lazio

Nuovi possibili nomi per il mercato della Lazio, a caccia di possibili rinforzi. L’ultimo sulla lista di Igli Tare sembra essere il giovane Nacho Saveedra, dell’Universidad Catolica. Di questo possibile acquisto ha voluto parlare anche il direttore tecnico del club cileno, Tati Buljubasich.

Intervenuto ai microfoni di RedGol, ha affermato: «Fa parte del buon lavoro dei giocatori e della squadra nell’arco di quest’anno e nel corso degli anni. Quando un club è campione, è normale che le altre società guardino i propri giocatori. Nel caso di Saveedra, lui è fortissimo: un giocatore regolare, con ottime prestazioni negli ultimi due o tre anni. Non è strano che pensino a lui, che loi vedano, che lo seguano”. Il dirigente, tuttavia, ha sottolineato come al momento non ci sia nulla di formale: “È una consuetudine ormai. Ci sono sempre voci, versioni. Ma noi consideriamo solo quando si tratta di un’offerta specifica o quando c’è qualcosa di chiaro. Nel frattempo, continuiamo ad avere l’intera squadra».