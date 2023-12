Mercato Lazio, contatti a sorpresa per Candreva: la risposta di Iervolino

Mercato Lazio, contatti a sorpresa per Candreva per quello che sarebbe un clamoroso ritorno: la risposta della Salernitana

Come riportato dal Corriere dello Sport, nelle ultime ore ci sarebbero stati dei contatti tra il calciomercato Lazio e la Salernitana per Candreva.

L’esterno ex biancoceleste viene visto come un’opportunità di mercato nonostante non sia più giovanissimo. Tuttavia al momento la Salernitana fa muro vista l’importanza del calciatore per la squadra di Inzaghi. Fabiani ci riproverà.