Mercato Lazio: centrali confermati in blocco? Chi rischia

Arrivano le prime indiscrezioni su alcune riconferme per il reparto difensivo: ecco chi potrebbe rimanere fuori dal progetto

Tempo di decisioni e di pensieri in casa Lazio per quanto riguarda il mercato estivo in avvicinamento.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, non ci dovrebbe essere una totale rivoluzione del reparto difensivo, per quanto riguarda il ruolo di centrali: Romagnoli e Casale, Gila e Patric sembrano essere nomi saldi sui quali Sarri può fare affidamento. In caso di sostituzioni o nuovi acquisti nel reparto, sarebbe uno dei due spagnoli a partire.