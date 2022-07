Mercato Lazio, caccia ad un terzino sinistro: Valeri in pole

Mercato Lazio, i biancocelesti sempre a caccia di un terzino sinistro: Valeri resta in pole se parte Hysaj

Conclusa la prima parte della campagna acquisti, la Lazio resta vigile sul mercato, pronta a cogliere alcune opportunità. Come riferito dal Corriere dello Sport, Sarri vorrebbe un nuovo terzino sinistro.

Valeri della Cremonese sembra essere il nome in pole ma prima serve necessariamente la partenza di uno dei laterali in rosa: l’indiziato potrebbe essere Hysaj per il quale però al momento non sono arrivate offerte concrete.