Mercato Lazio, spunta un giovane talento già nel mirino: il clamoroso retroscena antecedente al blocco

Mercato Lazio, che retroscena! l baby talento seguito già prima dello stop al calciomercato. Le ultimissime notizie

Maurizio Sarri aveva espresso già in estate il desiderio di avere un nuovo attaccante a disposizione, ma il blocco del mercato ha complicato i piani della Lazio. Il tecnico si è così trovato costretto a lavorare almeno fino a gennaio con giocatori che, pur validi, non rispecchiano appieno le esigenze del suo calcio. Dia e Castellanos, infatti, sono profili stimati dall’allenatore, ma non perfettamente compatibili con il sistema di gioco che Sarri porta avanti sin dai tempi del Napoli con il 4-3-3.

Per questo motivo, la società biancoceleste ha iniziato a monitorare alcuni giovani prospetti da inserire gradualmente in rosa. Tra i nomi presi in considerazione figura quello di Brian Madjo, talento classe 2009 che a soli 16 anni ha già collezionato quattro presenze in Ligue 1 con il Metz. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il ragazzo rappresenta un profilo interessante per il futuro, capace di incuriosire anche lo staff tecnico di Formello.

L’eventuale arrivo di Madjo sarebbe un investimento a lungo termine, ma le sue caratteristiche fisiche lo rendono già oggi un giocatore competitivo. Con i suoi 193 centimetri di altezza e una struttura muscolare imponente, l’attaccante anglo-lussemburghese è difficile da contenere nei duelli fisici e molto efficace negli spazi aperti. Al momento il suo nome resta soltanto un’ipotesi, ma non è escluso che a gennaio possa tornare d’attualità, soprattutto alla luce della necessità di rinforzare un reparto offensivo che fatica a trovare continuità realizzativa.

