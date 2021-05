Mercato Lazio, tango per l’attacco: la situazione Correa-Borré

La Lazio sta già lavorando sul mercato per il restyling della rosa: i nomi in ballo sono quelli di Joaquin Correa e Santos Borré

Manca poco al termine della stagione della Lazio, che potrebbe salutare Simone Inzaghi dopo 5 incredibili anni. Tuttavia, il tecnico piacentino potrebbe non essere il solo a lasciare la Prima Squadra della Capitale in questa finestra estiva di mercato.

Infatti, secondo quanto riportato da Il Tempo, Joaquin Correa potrebbe essere ceduto nei prossimi mesi. Dei big sembra l’unico sacrificabile da parte della società, che non vorrebbe privarsi di Immobile, Milinkovic o Luis Alberto. Inoltre, la dirigenza biancoceleste avrebbe già iniziato a lavorare per l’acquisto del 25enne Santos Borré, attaccante colombiano in uscita dal River Plate. Si attendono sviluppi sulla situazione.