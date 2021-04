Menichini, tecnico della Lazio Primavera, ha parlato dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia contro al Fiorentina

Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, Menichini, tecnico della Lazio Primavera, ha parlato della sconfitta della sua squadra contro la Fiorentina in finale di Coppa Italia.

«Nel primo tempo demeriti nostri e meriti loro che hanno sottolineato le nostre carenze. Eravamo sempre in ritardo e hanno meritato il vantaggio. Nel secondo tempo abbiamo cambiato modulo e abbiamo tenuto meglio il campo, con un pizzico di fortuna avremmo agguantato il pareggio. Rimane il rammarico per aver regalato il primo tempo. Raul Moro? L’hanno raddoppiato sempre, non lo abbiamo servito come dovevamo. Abbiamo sbagliato molte ripartenze e scelte nei passaggi. Ora testa al campionato, abbiamo fatto una grande Coppa Italia. Dobbiamo ricompattarci e finire bene la stagione salvandoci. Non è facile ma abbiamo mezzi e voglia per un bel finale di campionato».