Menichini: «Atteggiamento? Serve essere propositivi. Su Raul Moro...»

Il mister della Lazio Primavera Leonardo Menichini ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio a pochi minuti dalla finale di Coppa Italia contro la Fiorentina.

Le sue parole: «La testa conta tantissimo, prima delle gambe. Arriviamo in finale dopo aver eliminato avversari importanti, sapendo reagire alle avversità. Dobbiamo completare l’opera ma non sarà facile, sarà una gara equilibrata con entrambe le squadre che vorranno vincere per Daniel Guerini. Servirà un atteggiamento propositivo, spregiudicato, ma anche ragionato. Queste sono le nostre intenzioni. In fase di non possesso dobbiamo poi sacrificarci tutti. Nelle ultime settimane noto una crescita di squadra, i ragazzi hanno acquistato autostima. Raul Moro? Parlerei più del collettivo, ma il ragazzo è senza dubbio importante. Deve comunque mettersi a disposizione della squadra, si vince col gruppo, non coi singoli. Sono emozionato, è un percorso cominciato a luglio. Onoriamo la partita, andiamo a prenderci la coppa».