Mazza: «Fisicamente la squadra non c’è, serve una scossa e non so se Inzaghi può darla»

Mauro Mazza ha parlato ai microfoni di Lazialità nel corso della trasmissione andata in onda su GoldTV

Mauro Mazza ha espresso un’opinione sul momento in casa Lazio, non senza manifestare sconforto per la situazione momentaneamente non delle più rosee. Ecco le sue parole nel corso della trasmissione “Lazialità” andata in onda su Gold TV.

«Ho visto una Lazio simile a molte Lazio degli ultimi tempi, una squadra che domina e fa un ottimo primo tempo per poi crollare, spegnersi, pensare di averla già vinta e abbassare il ritmo consegnandosi all’avversario per poi subire un gol in contropiede. La squadra mi sembra a pezzi fisicamente e bisognosa di una rivoluzione, serve una scossa, sinceramente non credo che si possa continuare con Simone Inzaghi, mi sembra una squadra a fine ciclo ed è difficile aprirne un altro con un allenatore che continuerebbe a puntare sui giocatori di cui si fida. Per ritrovare credibilità serve fare nove punti nelle prossime tre partite, altrimenti la Lazio sarà quasi condannata all’anonimato in questa stagione».