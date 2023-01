Occasione Maximiano in Lazio-Bologna: Provedel tifa per lui. Il portiere titolare 5 mesi dopo

La novità principale di Lazio-Bologna è in porta: come scrive Repubblica 5 mesi dopo, si rivedrà Luis Maximiano. Coincidenza incredibile: torna titolare proprio contro l’avversario dell’unica partita disputata, per lui maledetta.

Era il 14 agosto, da allora Maximiano non ha più visto il campo. Si aspettava di giocare in Europa League, Sarri gli ha sempre preferito Provedel. A dicembre aveva anche chiesto la cessione, oggi dovrà dimostrare personalità sfruttando l’occasione. Tra i suoi estimatori c’è Provedel, tra i due il rapporto è ottimo. Secondo Il Messaggero la Liga chiama ancora per il suo prestito.