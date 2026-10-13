Mauro: «Partenza sorprendente della Lazio! Scudetto? Non ha la rosa attrezzata per competere con l’Inter» – Lazio News 24

Massimo Mauro, ex giocatore della Juventus, ha parlato dell’ottimo avvio di stagione della Lazio attualmente capolista assieme all’Inter. Le dichiarazioni

L’avvio di campionato della Lazio continua a stupire tutti, proiettando la formazione biancoceleste in vetta alla classifica di Serie A a quota 16 punti, affiancata all’Inter dopo i primi sei turni. Nonostante l’entusiasmo della piazza, non mancano i giudizi scettici da parte degli addetti ai lavori, tra cui l’ex calciatore e opinionista Massimo Mauro, intervenuto a La Gazzetta dello Sport.

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Lazio, l’analisi di Mauro sulla corsa allo scudetto

Nel corso del suo commento sulle prime giornate della stagione, l’ex centrocampista si è espresso senza mezze misure sul rendimento espresso dalla squadra di Gennaro Gattuso. «La Lazio rappresenta indubbiamente una grande sorpresa e il modo in cui conquista le vittorie è fantastico, arrivando al gol attraverso trame di gioco davvero magnifiche», ha dichiarato Mauro, riconoscendo la qualità del calcio espresso dai capitolini.

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I limiti della rosa della Lazio

Nonostante i complimenti per il gioco espresso, l’opinionista ritiene che la profondità dell’organico rappresenti il vero punto debole della formazione romana sulla lunga distanza. «Tuttavia la Lazio non potrà mantenere questo ritmo a lungo, poiché non dispone di una rosa sufficientemente strutturata per reggere il confronto non solo con l’Inter, ma anche con club come Roma, Milan e Juventus», ha aggiunto Mauro, evidenziando il gap strutturale rispetto alle principali concorrenti.

La previsione sul piazzamento finale della Lazio

Infine, la stoccata sulla griglia di partenza per la zona alta della classifica al termine del campionato. «A mio avviso, al termine della stagione, la Lazio si ritroverà alle spalle di tutte queste grandi rivali», ha concluso Mauro, ridimensionando così le ambizioni da titolo del gruppo biancoceleste.