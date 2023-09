Sarri a DAZN: «Mi aspetto la stessa prova di Napoli, a Torino zero emozioni»

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha presentato la sfida contro la Juve nell’immediato pre-partita: le dichiarazioni

Intervenuto a DAZN prima di Juve-Lazio, Sarri ha dichiarato:

«Le settimane senza Nazionali sono sempre particolari, ci siamo concentrati su un paio di nuovi rimasti a Formello. Abbiamo potuto preparare poco. In questo momento dobbiamo trovare una dimensione e quindi dobbiamo dare continuità. Mi aspetto la stessa prova di Napoli, poi penseremo alle prossime partite. Qui non provo nessuna emozione, la provo soprattutto a Napoli. Non è stata un’esperienza lunga».