Sarri confessa: «L’Europa League è un problema, ecco perchè»

Maurizio Sarri, nella conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Genoa, ha affrontato il tema legato all’Europa League: le sue parole

«Questa è una squadra con un buon livello di applicazione. Il nostro campionato è chiaro: l’Europa League ci sta tritando. La media punti dopo le gare europee crolla ed è colpa nostra. Non riusciamo a gestire il doppio impegno, è il nostro limite attuale ed è la differenza fra una squadra forte e una squadra che ancora non lo è. A volte dovremmo portare a casa un pareggio o una vittoria immeritata, ma non ci riusciamo. Questo limite pesa tanto»