Sarri sprona la Lazio: cosa ha detto alla squadra a Formello

Maurizio Sarri non vuole cali di tensione in vista della sfida di questa sera contro il Sassuolo: il tecnico carica la squadra

Come riportato dal Corriere dello Sport, Maurizio Sarri, che stasera dopo il rosso con l’Atalanta assisterà alla gara dalla tribuna, non vuole cali di tensione. L’obiettivo del tecnico della Lazio è risalire la china dopo un inizio disastroso e proprio come prima della gara contro la squadra di Gasperini ha rivolto alla squadra lo stesso messaggio:

«Partita decisiva per noi». I tre punti vorrebbero dire seconda vittoria consecutiva in Serie A, una circostanza mai verificatasi finora in campionato (la doppietta è arrivata solo con la coppa). Castellanos e compagni sono avvisati.