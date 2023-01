Stefano Mauri festeggerà il suo compleanno l’8 gennaio, l’ex giocatore della Lazio parla della sua carriera nel club biancoceleste e della squadra di oggi. Le sue parole

SULLA CARRIERA IN BIANCOCELESTE– «In alcuni momenti della carriera si hanno alti e bassi. Ho capito di dover dare qualcosa in più e i tifosi hanno capito il mio valore. La cosa più bella però è stata vedere nel corso degli anni una crescita continua da parte della squadra. Sono arrivato in biancoceleste nel gennaio 2006 e da quel momento abbiamo conquistato trofei, giocato finali e partite di Champions League»

SULLA SQUADRA DI SARRI– «In questa Lazio forse avrei fatto più gol che assist, visto i tanti interpreti di qualità in rosa. Luis Alberto, Felipe Anderson, Milinkovic e Zaccagni mi avrebbero messo nelle condizioni di segnare molto. Sono contento di vedere Felipe più continuo rispetto a quando giocavamo insieme. Sarri lo ha aiutato ad eleminare quegli alti e bassi che aveva prima, schierandolo anche da punta centrale. Questo è un bene perchè u giocatore fuori ruolo è ancora più centrato. Avrei servito anche molti assist a Immobile: Ciro sa attaccare la profondità come pochi, ha caratteristiche simili a quelle che aveva Rocchi»